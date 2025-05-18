Торжественное открытие мурала на Станционной улице прошло в Мытищах

В городском округе Мытищи прошло долгожданное открытие мурала на фасаде дома № 5 корпус 1 на Станционной улице. Это событие стало настоящим праздником для местных жителей, которые активно участвовали в его подготовке.

Жильцы дома самостоятельно выбрали цветовую гамму для фасадов, остановившись на ярких и выразительных оттенках, благодаря чему здание приобрело более живой и привлекательный вид. Художник Владислав Канин создал оригинальный эскиз, который был согласован с жильцами, что позволило воплотить в жизнь уникальное произведение искусства.

В торжестве приняли участие первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов Николай Шпак, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко, а также, конечно же, сами жители дома — главные герои события.

В честь открытия мурала был организован праздник «День двора», собравший соседей разных поколений. Это мероприятие стало отличной возможностью пообщаться, поделиться впечатлениями и просто насладиться праздничной атмосферой. Двор наполнился смехом и радостью, а дети с удовольствием участвовали в интерактивных играх.