Торжественное открытие мурала на Станционной улице прошло в Мытищах
В городском округе Мытищи прошло долгожданное открытие мурала на фасаде дома № 5 корпус 1 на Станционной улице. Это событие стало настоящим праздником для местных жителей, которые активно участвовали в его подготовке.
Жильцы дома самостоятельно выбрали цветовую гамму для фасадов, остановившись на ярких и выразительных оттенках, благодаря чему здание приобрело более живой и привлекательный вид. Художник Владислав Канин создал оригинальный эскиз, который был согласован с жильцами, что позволило воплотить в жизнь уникальное произведение искусства.
В торжестве приняли участие первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов Николай Шпак, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко, а также, конечно же, сами жители дома — главные герои события.
В честь открытия мурала был организован праздник «День двора», собравший соседей разных поколений. Это мероприятие стало отличной возможностью пообщаться, поделиться впечатлениями и просто насладиться праздничной атмосферой. Двор наполнился смехом и радостью, а дети с удовольствием участвовали в интерактивных играх.
«Это мероприятие — яркое проявление инициативы и творчества наших жителей. Мы очень рады поддержать такие проекты, которые делают наш город ярче и привлекательнее. Надеюсь, что подобные инициативы будут и дальше вдохновлять наших граждан на создание красоты вокруг себя», — сказал Андрей Гореликов.
Анжелика Бутенко подчеркнула важность вклада жителей в создание мурала, отметив, что общими усилиями можно достичь впечатляющих результатов.
Праздник стал не только поводом насладиться искусством и общением, но и важным шагом к укреплению сообщества. Благодаря совместной работе жильцов двор преобразился, а мурал превратился в символ единства и творчества. Этот вечер надолго запомнится участникам как время радости и позитива и может стать хорошей традицией для будущих мероприятий в округе.