Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

В Воскресенске состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первого паспорта юным гражданам Российской Федерации. С получением главного документа подростков поздравил глава городского округа Алексей Малкин.

Он вручил юным гражданам паспорта, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и сказал теплые напутственные слова.

«Пусть ваши сердца всегда будут полны любви к родному дому - России, а жизнь будет успешной, счастливой и наполненной добрыми делами! Впереди - новые бескрайние горизонты, дерзайте!» - отметил глава.