Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске
В Воскресенске состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первого паспорта юным гражданам Российской Федерации. С получением главного документа подростков поздравил глава городского округа Алексей Малкин.
Он вручил юным гражданам паспорта, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и сказал теплые напутственные слова.
«Пусть ваши сердца всегда будут полны любви к родному дому - России, а жизнь будет успешной, счастливой и наполненной добрыми делами! Впереди - новые бескрайние горизонты, дерзайте!» - отметил глава.
Алексей Малкин пожелал юным гражданам РФ крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, добрых друзей и достижения всех поставленных целей.
Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.