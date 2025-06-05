Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Раменском

В своей речи он подчеркнул, что теперь они официально являются полноправными гражданами страны, и на них возлагается большая ответственность — достойно нести звание гражданина России.

«Паспорт гражданина Российской Федерации — основной документ удостоверяющий личность. Маленькая книжечка огромной страны, маленькая личность великого народа. Документ гражданина страны с многовековой историей, народа с геном победителей. Вручил главный документ Раменским ребятам и девчонкам. Желаю им быть достойными гражданами нашей страны. Беречь, любить и гордиться своей Родиной!» — поделился Павел Коровин.

Он также подчеркнул, что для ребят этот день станет важной вехой. Им предстоит стать достойными гражданами, уважать культуру, историю и традиции своей страны. Молодежи Раменского района предстоит выбрать свой жизненный путь, профессию, усердно учиться и определиться с интересами.