Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Мытищах

Состоялось торжественное вручение паспортов 14 молодым жителям Мытищ в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России», приуроченной к Дню Конституции. Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила новоиспеченных граждан с серьезным шагом.

Получение паспорта это серьезный этап в жизни каждого подростка. Юлия Купецкая выразила уверенность в том, что молодое поколение сможет успешно управлять страной в будущем. Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов пожелал молодым людям целеустремлённости и успехов в достижении поставленных целей.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также вручили на мероприятие Руслану Алыкову из Мытищ. Он офицер запаса и подполковник, проходивший службу в зоне специальной военной операции. Его награждили за воинскую доблесть.

Военный комиссар Андрей Ясников напомнил молодым людям об их будущих военнообязанностях и призвал выполнять гражданский долг с честью и достоинством, как это делают сейчас уже взрослые защитники Родины.