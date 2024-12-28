Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Последнее в этом году вручение паспортов состоялось в Мытищах. На торжественной церемонии всех приветствовали глава округа Юлия Купецкая и Дед Мороз. Для подростков подготовили небольшую праздничную программу.

Церемония вручения прошла в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России». Главный документ получили 11 подростков в Мытищах.

Ребят поздравила глава округа Юлия Купецкая. Она пожелала ребятам оставаться в душе детьми, ведь в современном мире не хватает непосредственности и беззаботности, а председатель окружного Совета Андрей Гореликов порекомендовал ребятам верить в чудо.

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Новогоднее настроение всем подарил Дед Мороз. Он поздравил гостей с наступающим праздником и вручил подросткам сладкие призы.

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