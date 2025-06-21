Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Можайском округе

Девять юных жителей Можайского округа в торжественной обстановке получили первые паспорта гражданина РФ. Церемония состоялась в Можайском ЗАГСе и началась с исполнения гимна Российской Федерации.
С приветственными словами к присутствующим обратились первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.
«С получением главного в вашей жизни официального документа приходит большая ответственность. Гордитесь тем, что вы граждане нашей большой страны, и бережно относитесь к своему паспорту. Поздравляю вас и желаю успехов во всем», — сообщил первый заместитель главы округа Алексей Сперанский.
В ходе церемонии ребятам вручили памятные сувениры, а все желающие смогли сделать фотографии на память, которые позже будут переданы каждому участнику события.
МИД России осудил появление дронов ВСУ в небе над Казахстаном
Великобритания зашла в тупик из-за беженцев
Посол Белоруссии Амбразевич вручил верительные грамоты папе римскому
Фестиваль адаптивного спорта Московской области прошел в Серпухове
Под Волгоградом за кражи задержали всю семью
Хуситы пригрозили ударить по американским кораблям при атаке США на Иран
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте