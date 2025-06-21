Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Можайском округе

Девять юных жителей Можайского округа в торжественной обстановке получили первые паспорта гражданина РФ. Церемония состоялась в Можайском ЗАГСе и началась с исполнения гимна Российской Федерации.

С приветственными словами к присутствующим обратились первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

«С получением главного в вашей жизни официального документа приходит большая ответственность. Гордитесь тем, что вы граждане нашей большой страны, и бережно относитесь к своему паспорту. Поздравляю вас и желаю успехов во всем», — сообщил первый заместитель главы округа Алексей Сперанский.

В ходе церемонии ребятам вручили памятные сувениры, а все желающие смогли сделать фотографии на память, которые позже будут переданы каждому участнику события.