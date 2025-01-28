Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Люберцах

Владимир Волков подчеркнул, что церемония вручения первых паспортов юным жителям округа давно стала традицией. Основной документ в этот раз получили 11 ребят. Глава выразил уверенность, что это важное событие останется в их памяти на всю жизнь. Он пожелал молодым людям успехов в учебе, самореализации и достижения целей.

«Пусть любовь к родному городу — Люберцам — всегда живет в их сердцах», — сказал Владимир Волков.

Напомним, что получение первого паспорта — важный этап в жизни каждого подростка, который наступает в 14 лет. Вместе с паспортом юные граждане России также получили Конституцию Российской Федерации, символизирующую их права и обязанности как граждан страны.