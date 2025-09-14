Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Люберцах

В рамках патриотической акции «Мы — граждане России!» в городском округе Люберцы состоялась торжественная церемония вручения паспортов 15 юным жителям муниципалитета. Заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина — вручила паспорта юношам и девушкам в школе № 27.

Вместе с паспортом ребята получили Конституцию Российской Федерации, символизирующую гражданскую ответственность и права, которые теперь доступны каждому из них. Подарком стали также обложки и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Еще 15 жителей городского округа, которым исполнилось 14 лет, стали полноправными гражданами страны. Эти девушки и юноши — волонтеры и активисты. Поздравляю ребят с этим важным событием, о котором они будут вспоминать всю жизнь. Желаю всем успехов в учебе, мира и уверенности в завтрашнем дне!» — отметила Виктория Бунтина.