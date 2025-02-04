Торжественная церемония присяги студентов на верность профессии прошла в Дубне

В Дубне состоялась торжественная церемония, на которой студенты Дмитровского техникума, выбравшие путь медицины и спасения, дали клятву быть верными своей профессии. Будущие медики, спасатели и пожарные пообещали с честью и ответственностью исполнять свои обязанности, заботиться о жизни и здоровье людей.

Торжественная церемония собрала около 800 первокурсников, которые влились в дружную семью техникума. Директор учебного заведения Ирина Александровская поздравила студентов с началом их профессионального пути и выразила надежду, что они останутся работать в родном регионе.

«Вы выбрали серьезную и достойную профессию. Горжусь вами и желаю успехов на вашем учебном и профессиональном пути!», — обратился с напутственными словами к ребятам глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, Дмитровский техникум обучает более трех тысяч студентов по 37 направлениям, из которых 10 представлены в дубненском подразделении. Среди них профессии автомехаников, поваров, сварщиков, швей, пожарных и медиков. Но именно те, от кого зависят жизни людей, — спасатели и медики — дают торжественную клятву уже на первом курсе, подтверждая свою готовность служить обществу.