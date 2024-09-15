Торфяной пожар потушили в Люберцах

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, торфяной пожар возник на площади 200 квадратных метров. Пятеро пожарных и две единицы техники ликвидировали возгорание менее чем за час.

Причина пожара — поджог. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают подозреваемых.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».