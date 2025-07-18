Томилинский лесопарк в Котельниках очистят от мусора и аварийных деревьев

Для безопасности жителей и соблюдения пожарной безопасности в Томилинском лесопарке в Котельниках постоянно проводят санитарно-оздоровительные мероприятия. Всего за второй квартал 2025 года в собрали и вывезли 140 кубометров бытового мусора и валежника.

Арендаторы Томилинского лесопарка ежедневно убирают бытовой мусор. В этом им помогают волонтеры. Бытовой мусор помещают в особо прочные 240-литровые мешки, которые вывозят и утилизируют еженедельно. Между дворниками из подрядных организаций распределены обязанности и нарезка территории по выделам и кварталам лесопарка.

Помимо этого, вдоль основных троп убирают аварийные и сухостойные деревья, а также валежник.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.