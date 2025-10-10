Тяжелоатлетка из Люберец завоевала серебряную медаль на первенстве России

Спортсменка спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах Лидия Соколова завоевала серебряную медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Соревнования проходят в Иркутске с 3 по 13 октября 2025 года.

В соревнованиях принимают участие более 350 атлетов из 50 регионов России, включая представителей Московской области, сообщили в комитете по физической культуре и спорту в Люберцах.

«Спортивную школу олимпийского резерва на этом турнире представляла Лидия Соколова, выступавшая в возрастной группе 19–20 лет в весовой категории до 81 кг. Итогом ее выступления стала уверенная серебряная медаль», — отмечается в сообщении.

В комитете по физической культуре и спорту уточнили, что спортсменку тренирует Кирилл Завадский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.