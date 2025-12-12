Тестирование на знание Конституции РФ провели в школах Воскресенска

Во время тестирования школьникам городского округа Воскресенск предложили ответить на вопросы, касающиеся истории создания главного закона страны и основ конституционного строя. Также ребята проверили, насколько знают права и свободы человека и гражданина.

К ученикам школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова на тестировании присоединился и глава Воскресенска Алексей Малкин.

«Конституция — это основной закон нашего государства. Мы по нему живем. В ней прописаны все наши права и обязанности. Знать Конституцию — значит понимать свои права и обязанности, ориентироваться в правовой системе государства, быть способным защищать себя и свои интересы, осознанно проявляя себя в жизни общества», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что подобные мероприятия улучшают правовую осведомленность жителей региона, формируют активную гражданскую позицию и уважение к законам страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.