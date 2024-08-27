Территорию лесопарка в Мытищах увеличат на 20 гектаров

Будущая территория соединит жилой комплекс «Императорские Мытищи» и действующую часть лесопарка. Проект благоустройства создадут в сотрудничестве с активными жителями.

Недавно состоялись первые обсуждения по вопросам благоустройства Мытищинского лесопарка. Схему территории разработают совместно с комитетом лесного хозяйства Московской области при финансовой поддержке регионального министерства благоустройства.

Планируется проложить велодорожки и пешеходные тропы, по уже существующим просекам, и обустроить зоны для спокойного отдыха. Благоустроят и историческую дорогу в направлении Сергиево-Троицкой Лавры, которая станет частью нового проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победе проектов региона во всероссийском конкурсе.

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