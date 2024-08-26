Проекты благоустройства округов Подмосковья победили на всероссийском конкурсе
Воробьев: проекты Подмосковья победили на всероссийском конкурсе благоустройства
Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона заявил, что на конкурсе победили: сквер «Блюдечко» в Коломне, водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, проспект Победы в Ступине, Молодежная площадь в Наро-Фоминске, «ЛиАЗ Парк. Благоустройство сквера „Заводской“» в Ликино-Дулеве и «Историческая часть города, включая центральную площадь» в Истре.
Воробьев отметил, что Московская область шесть лет подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За все время проведения всероссийского конкурса регион представил для участия 40 проектов, из которых 30 уже воплотили в жизнь.
«За пять лет участия в конкурсе мы преобразили 480 общественных пространств, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережных, 20 лесопарков», — перечислил Андрей Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что благодаря проделанной работе Московская область получила статус лучшей в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Эти достижения — результат нашей общей работы. Спасибо Минстрою России за поддержку наших проектов! Отдельная благодарность нашим жителям, которые голосуют за объекты благоустройства и гуляют по новым местам отдыха, строителям и архитекторам, которые вкладывают свои силы и идеи в реализацию проектов», — добавил Воробьев.
Благоустроенные парки пользуются популярностью не только у жителей Московской области, но и у приезжающих в регион туристов. В период с 19 по 25 августа количество посетителей парков Московской области составило 2,07 миллиона человек. Такие данные привел министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Он добавил, что в этот же период в прошлом году число посетителей было на 225 тысяч меньше. Главной точкой притяжения министр назвал губернаторские качели.