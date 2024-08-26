Проекты благоустройства округов Подмосковья победили на всероссийском конкурсе

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона заявил, что на конкурсе победили: сквер «Блюдечко» в Коломне, водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, проспект Победы в Ступине, Молодежная площадь в Наро-Фоминске, «ЛиАЗ Парк. Благоустройство сквера „Заводской“» в Ликино-Дулеве и «Историческая часть города, включая центральную площадь» в Истре.

Воробьев отметил, что Московская область шесть лет подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За все время проведения всероссийского конкурса регион представил для участия 40 проектов, из которых 30 уже воплотили в жизнь.

«За пять лет участия в конкурсе мы преобразили 480 общественных пространств, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережных, 20 лесопарков», — перечислил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что благодаря проделанной работе Московская область получила статус лучшей в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».