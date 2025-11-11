Терапевтов наградили к профессиональному празднику в Балашихе

В поликлинике № 13 городского округа Балашиха прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню терапевта. Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова поздравила коллектив врачей с их важным профессиональным праздником и вручила почетные грамоты лучшим специалистам.

Терапевт — это первый врач, к которому обращается человек при любой проблеме со здоровьем.

«От вашего профессионализма, внимательности и чуткости зависит не только своевременная постановка диагноза, но и доверие пациентов ко всей медицинской системе. Вы — фундамент первичного звена здравоохранения нашего города. Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю огромную благодарность за ваш неустанный труд, терпение и преданность профессии», — отметила Наталья Алимова.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Здоровое будущее», направленного на повышение качества и доступности медицинской помощи для всех жителей, поддержку медицинских работников и развитие системы здравоохранения в регионах. Проект способствует укреплению первичного звена медицины и созданию комфортных условий для пациентов и специалистов.