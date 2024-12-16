Терапевт Марина Романовская из Мытищ получила премию «Подмосковный врач»

Терапевт поликлиники № 2 Марина Романовская вошла в число победителей престижной премии «Подмосковный врач». Специалист больше 25 лет трудится в профессии, в том числе работала в красной зоне во время пандемии коронавируса.

Премию «Подмосковный врач» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она создана для того, чтобы поощрять и поддерживать лучших специалистов.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин наградил терапевта на торжественном вечере, посвященном 145-летию Мытищинской больницы.

Марина Романовская окончила медицинский колледж с красным дипломом. Она сразу поступила в Алтайский государственный медицинский университет, набрав максимальное количество баллов. Более 10 лет она работала терапевтом, а затем заместителем главного врача в сельской ЦРБ в том же регионе. Затем судьба совершила крутой поворот благодаря губернаторской программе «Социальная ипотека».

Супруги Романовские переехали в Мытищи в 2018 году. Марина Романовская устроилась в Сухаревскую поликлинику, а муж — в отделение неотложной помощи Мытищинской больницы. В 2020 году началась пандемия коронавируса, и они жили на рабочем месте — в санатории.

«Привозили по 200-250 человек, среди которых были дети, пациенты с хроническими заболеваниями, инвалиды. Бытовую сторону обеспечивали сотрудники санаториев, а мы осуществляли медицинский контроль. Прямых обязанностей тоже никто не отменял, как и стремительно растущей нагрузки из-за роста заболеваемости ковидом. Но человек, осознанно выбирающий профессию медика, должен быть готов к работе в экстремальных обстоятельствах», — рассказала врач-терапевт Марина Романовская.

Пациенты отмечают высокий профессионализм Марины Романовской. Она вселяет успех во время лечения благодаря грамотной диагностике и доброжелательности. На участке терапевта в поликлинике № 2 числятся более двух тысяч жителей нового микрорайона, при этом 550 из них — на диспансерном учете по сахарному диабету, астме, ХОБЛ и другим серьезным заболеваниям.

«Жилищные программы, профессиональные премии дают дополнительный стимул медикам и мощный импульс развитию здравоохранения. Очень помогает то, что коллеги всегда готовы поддержать и поделиться опытом. Радует отличная оснащенность нового здания поликлиники на Юбилейной, 10 Б — это дает возможность быстро уточнить диагноз и начать лечение пациента, не тратя времени на ожидание результатов обследования и хождение по другим медицинским учреждениям», — добавила Романовская.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.