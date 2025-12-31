Терапевт из Одинцова дала советы по подготовке организма к новогоднему ужину

В Министерстве здравоохранения Московской области дали рекомендации, как подготовить организм к длительным новогодним застольям. Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Ромашка» Ольга Сиваева пообщалась с жителями и ответила на интересующие вопросы.

По словам Ольги, в период праздников нужно постепенно снижать долю тяжелой, жирной и остро приправленной пищи: выбирать более легкие обеды и ужины с большим количеством овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков. Такая мера дает пищеварению время адаптироваться и снижает риск тошноты и тяжести после праздничного стола.

Не менее важен питьевой режим. Даже небольшая степень обезвоживания усиливает утомляемость, головные боли и может снижать переносимость алкоголя. Простые рекомендации — не забывать пить воду в течение дня, чередовать алкогольные напитки с негазированной водой и следить за ощущением жажды. Также полезно позаботиться о физической и эмоциональной готовности: легкая физическая активность — прогулки, растяжка или короткие домашние тренировки.

Терапевт также настоятельно не рекомендует принимать лекарства «про запас» и без назначения врача с целью профилактики плохого самочувствия — это не заменит режима, умеренности и внимательного отношения к своему состоянию. Перед приемом любых лекарств, особенно в сочетании с алкоголем, лучше проконсультироваться со специалистом: некоторые препараты могут усиливать негативные эффекты или вступать в опасные взаимодействия.

Министерство здравоохранения Московской области напоминает: при необходимости пройти обследование или профилактическую диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.