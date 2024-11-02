Тендер на строительство и реконструкцию проезда объявили в Котельниках

Строительство и реконструкцию проезда на Дзержинском шоссе проведут в Котельниках. Извещение о проведении конкурса на поиск подрядчика опубликовали Единой информационной системе в сфере закупок . Работы завершат в 2026 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет проектные, изыскательные и строительные работы на участке от Дзержинского шоссе до примыкания к улице Кузьминской. Протяженность проезда составит 600 метров. На дороге обустроят две полосы движения.

Кроме того, участок от Кузминской улицы реконструируют рядом со строящейся поликлиникой. От Дзержинского шоссе до 3-го Покровского проезда также обустроят тротуар.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.