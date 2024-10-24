Скоростная дорога между МКАД и ЦКАД. Андрей Воробьев — о реконструкции Ярославского шоссе
Андрей Воробьев: этап реконструкции Ярославского шоссе завершат в 2026 году
Первый этап реконструкции Ярославского шоссе в Подмосковье завершат в 2026 году. Цель — соединить МКАД и ЦКАД скоростной бессветофорной дорогой, рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Расширение трассы улучшит дорожную ситуацию для 1,5 миллиона водителей, которые регулярно ей пользуются.
«Это направление было одним из самых загруженных. Благодаря президенту и федеральной поддержке мы решили часть проблемы: расширили участок от МКАД до Пушкино до восьми-десяти полос, построили обходы Мытищ и Тарасовки», — отметил Воробьев.
Теперь строят 12 километров скоростной бессветофорной трассы. Это позволит забыть о пробках после развязки с Красноармейским шоссе.
Реконструируем 12 километров Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап.
Андрей Воробьев
Сейчас участок от Пушкино до ЦКАД — четырехполосный. При этом интенсивность движения в часы пик превышает 80 тысяч машин в сутки. Водители теряют в пробках по полтора часа.
На первом этапе реконструкции на участке от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе количество полос увеличат с четырех до восьми-десяти. Кроме того, построят мост через реку Скалбу и обновят развязку в районе деревни Костино.
Второй этап реконструкции
На следующем этапе расширят и модернизируют семь километров трассы от деревни Кощейково до ЦКАД.
«Пропускная способность участка от МКАД до ЦКАД увеличится более чем в два раза. Завершить работы планируем в 2028 году», — подытожил Андрей Воробьев.
Вместе с тем, по его словам, в планах — увеличить с четырех до восьми полос участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Всего это 16 километров.