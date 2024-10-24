Скоростная дорога между МКАД и ЦКАД. Андрей Воробьев — о реконструкции Ярославского шоссе

Первый этап реконструкции Ярославского шоссе в Подмосковье завершат в 2026 году. Цель — соединить МКАД и ЦКАД скоростной бессветофорной дорогой, рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев .

«Это направление было одним из самых загруженных. Благодаря президенту и федеральной поддержке мы решили часть проблемы: расширили участок от МКАД до Пушкино до восьми-десяти полос, построили обходы Мытищ и Тарасовки», — отметил Воробьев.

Расширение трассы улучшит дорожную ситуацию для 1,5 миллиона водителей, которые регулярно ей пользуются.

Теперь строят 12 километров скоростной бессветофорной трассы. Это позволит забыть о пробках после развязки с Красноармейским шоссе.

Реконструируем 12 километров Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап.

Сейчас участок от Пушкино до ЦКАД — четырехполосный. При этом интенсивность движения в часы пик превышает 80 тысяч машин в сутки. Водители теряют в пробках по полтора часа.

На первом этапе реконструкции на участке от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе количество полос увеличат с четырех до восьми-десяти. Кроме того, построят мост через реку Скалбу и обновят развязку в районе деревни Костино.

Второй этап реконструкции

На следующем этапе расширят и модернизируют семь километров трассы от деревни Кощейково до ЦКАД.

«Пропускная способность участка от МКАД до ЦКАД увеличится более чем в два раза. Завершить работы планируем в 2028 году», — подытожил Андрей Воробьев.

Вместе с тем, по его словам, в планах — увеличить с четырех до восьми полос участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Всего это 16 километров.