Тендер на капитальный ремонт детской школы искусств объявили в Люберцах

Фото: Медиаархив Московской области

Детскую школу искусств № 1 капитально отремонтируют в Люберцах. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект, отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 39 новых школ.

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