Тендер на благоустройство парка «Наташинские пруды» объявили в Люберцах

Подготовка к новогодним праздникам в парках г. о.Люберцы
Фото: Подготовка к новогодним праздникам в парках г. о.Люберцы/МедиаБанк Подмосковья (автор Н.Лымарь)

Парк «Наташинские пруды» продолжают благоустраивать в Люберцах. Тендер на проведение третьего этапа работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик установит в парках скамейки и урны, проведет озеленение, обустроит покрытия дорожен и окрасит ограждения, рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов. Благоустройство завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении площади Ленина завершили в Краснознаменске.  В 2026 году в городе обновят Комсомольский бульвар.

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