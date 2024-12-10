Тендер на благоустройство парка «Наташинские пруды» объявили в Люберцах

Фото: Подготовка к новогодним праздникам в парках г. о.Люберцы / МедиаБанк Подмосковья (автор Н.Лымарь)

Парк «Наташинские пруды» продолжают благоустраивать в Люберцах. Тендер на проведение третьего этапа работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчик установит в парках скамейки и урны, проведет озеленение, обустроит покрытия дорожен и окрасит ограждения, рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов. Благоустройство завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении площади Ленина завершили в Краснознаменске. В 2026 году в городе обновят Комсомольский бульвар.