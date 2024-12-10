Тендер на благоустройство парка «Наташинские пруды» объявили в Люберцах
Подрядчик установит в парках скамейки и урны, проведет озеленение, обустроит покрытия дорожен и окрасит ограждения, рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья.
Работы проведут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов. Благоустройство завершат в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении площади Ленина завершили в Краснознаменске. В 2026 году в городе обновят Комсомольский бульвар.
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