Андрей Воробьев: благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске

Благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске. В 2026 году в городе обновят Комсомольский бульвар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил площадь, чтобы ознакомиться с выполненными работами.

Воробьев отметил, что жители Краснознаменска давно мечтали о преобразовании главной площади города и прилегающей территории вокруг городского пруда. Он упомянул, что три года назад по инициативе президента была отремонтирована зона отдыха у старого озера.

На встрече с активистами и главами ЗАТО прошлой осенью председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Исаев поднял вопрос необходимости обновления площади Ленина.

«Нам удалось приступить к работам в этом году — сейчас они уже завершены. Сделали все так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять здесь с детьми. Постепенно приводим в порядок и другие общественные пространства — и в 2026 году обновим Комсомольский бульвар», — рассказал Воробьев.

В ходе благоустройства площади Ленина обновили плитку и систему освещения, а также создали широкую зеленую зону с деревьями и кустарниками, которая отделяет проезжую часть от пешеходной зоны. Здесь разместили удобные диваны-скамьи для отдыха, современный комплекс городской навигации и арт-объект.