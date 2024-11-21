Андрей Воробьев: благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске
Благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске. В 2026 году в городе обновят Комсомольский бульвар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил площадь, чтобы ознакомиться с выполненными работами.
Воробьев отметил, что жители Краснознаменска давно мечтали о преобразовании главной площади города и прилегающей территории вокруг городского пруда. Он упомянул, что три года назад по инициативе президента была отремонтирована зона отдыха у старого озера.
На встрече с активистами и главами ЗАТО прошлой осенью председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Исаев поднял вопрос необходимости обновления площади Ленина.
«Нам удалось приступить к работам в этом году — сейчас они уже завершены. Сделали все так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять здесь с детьми. Постепенно приводим в порядок и другие общественные пространства — и в 2026 году обновим Комсомольский бульвар», — рассказал Воробьев.
В ходе благоустройства площади Ленина обновили плитку и систему освещения, а также создали широкую зеленую зону с деревьями и кустарниками, которая отделяет проезжую часть от пешеходной зоны. Здесь разместили удобные диваны-скамьи для отдыха, современный комплекс городской навигации и арт-объект.
Местная жительница Татьяна Псожалевникова, живущая в Краснознаменске с 2000 года, поделилась своими впечатлениями. По ее словам, сейчас площадь выглядит красиво и безопасно. Она также упомянула об улучшениях в «Беличьем парке», который ранее представлял собой заброшенную территорию. Сейчас там есть игровые площадки, концертная зона и аттракционы, а также организуются зимние развлечения, что делает его центром культурной жизни города.
«Беличий парк» был благоустроен в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и получил свое название благодаря большому количеству белок, обитающих на его территории. Площадь парка составляет почти 10 гектаров и включает амфитеатр со сценой, игровую горку и детские площадки с мягким покрытием, уличные тренажеры и спортивные зоны. Также здесь озеленили территорию и оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак.