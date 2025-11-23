Телеканал «Первый Мытищинский» отметил 25-летний юбилей

Юбилей местного телеканала отметили в Мытищах. К этому событию приурочили торжественное мероприятие.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила коллектив телеканала с праздником. Местное телевидение появилось в 2000 году, тогда запустили телеканал «Родники ТВ».

В 2011 году его переименовали в «Первый Мытищинский». Тогда же перешли на круглосуточное вещание.

Сейчас в штате около 20 сотрудников. Телеканал смотрят более 100 тысяч зрителей.

Собственный контент занимает 20% вещания. Каждый день в эфир выходит информационный выпуск программы «День», по субботам — программа «Итоги недели». Также на телеканале можно посмотреть программы «Диалог с властью», «Мытищи православные», «Вечер у камина». Кроме того, журналисты выпускают рубрики. Это, к примеру, «Работа на отлично», «Мытищи — это мы».