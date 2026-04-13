Технологии искусственного интеллекта внедрили в работу Лобненской больницы

По сообщению главного врача больницы Виктории Тен, в ближайшее время в круглосуточном стационаре также начнут использовать технологии ИИ. Виктория Викторовна отметила, что что-то восхищает, с чем-то специалисты не соглашаются, но то, что Министерство здравоохранения доверило этот важнейший проект именно Лобне, — это гордость для города.

Она подчеркнула, что от результатов применения искусственного интеллекта в Лобне напрямую зависит то, как пройдет старт всей программы во всем Подмосковье. Внедрение ИИ-технологий позволит повысить точность диагностики, сократить время обработки данных и улучшить качество медицинской помощи пациентам. По итогам пилотного проекта в Лобне будет сформирован алгоритм масштабирования данной практики на другие медицинские учреждения Московской области.