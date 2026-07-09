Технологии ИИ внедрили в работу земельного контроля в Люберцах

В городском округе Люберцы активно используют новые технологии для повышения эффективности муниципального земельного контроля. Система «Земельный ИИ-патруль» в реальном времени сопоставляет картинку с данными Росреестра и выявляет признаки земельных нарушений.

Искусственный интеллект находит то, что может быть нарушением, а дальше в дело вступает человек. Данные с камер поступают инспекторам в режиме реального времени. Специалист видит сигнал системы и проводит проверку.

«Информация обрабатывается не только в статичном положении, но и в динамике, в движении. То есть можно ехать по маршруту, и ИИ будет фиксировать те или иные события», — рассказал старший аналитик управления земельного контроля Артем Лучкин.

Плюсы внедрения уже видны в цифрах. Система дает ощутимый экономический эффект. Благодаря актуализации кадастровой стоимости и пересчету налоговых ставок по выявленным объектам, бюджет округа дополнительно получил 24 миллиона рублей. «Земельный ИИ-патруль» продолжает работать, делая земельный надзор быстрее, прозрачнее и эффективнее.