Технологический вуз в Королеве принял более 3 тысяч заявлений на поступление

Основной этап приемной кампании завершился в технологическом университете имени А. А. Леонова в Королеве. В этом году число абитуриентов в два раза превысило показатели прошлого года.
Заявления в приемную комиссию подали более 3200 человек. В основном их отправляли через портал «Госуслуги» и суперсервис «Поступи в вуз онлайн».
Бюджетных мест в этом году будет 483. Из них 260 — на программы среднего профессионального образования, 188 — на бакалавриат и специалитет, 27 — на программы магистратуры и восемь — аспирантуры.
В вузе обучают более чем по 60 направлениям. Наибольшим спросом среди программ высшего образования сейчас пользуются программы сферы ИТ и «космические» специальности. По направлениям СПО в топе специальности «Информационные системы и программирование» и «Производство летательных аппаратов».
Прием заявлений продолжается. Подробности есть на сайте университета.
