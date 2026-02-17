Техника в Раменском устраняет последствия циклона «Вивиан»

Раменское замело снегом, на ночное дежурство по борьбе со снежными заносами вышли коммунальные службы. Дорожные службы работают с 20:40 до 04:00.

С начала сезона с муниципальных дорог вывезли 79 тысяч кубометров снега.

Работы на магистралях проходят без перекрытия движения транспорта. В ликвидации последствия снегопада, вызванного циклоном «Вивиан», задействованы автопогрузчики, самосвалы, комбинированные машины и тракторы.

Уборка снега продолжается и в других городах Подмосковья. В Мытищах на уборке снега задействовали более 30 ручных роторов, 88 единиц спецтехники и почти 600 коммунальщиков. В Раменском на Северном шоссе ликвидацией последствий циклона занимается колонна техники.

Роскосмос ранее опубликовал фото Балканского циклона над Московским регионом. Его прохождение засняли спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».