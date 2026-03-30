Театральная акция станет ежегодной в Пушкино

Событие было приурочено к знаковому юбилею — 150-летию со дня основания Союза театральных деятелей России. В этот праздничный вечер театральные подмостки по всей стране распахнули свои двери для зрителей бесплатно. Однако Пушкинский музыкально-драматический театр решил не ограничиваться просто показом спектакля. Программу разделили на два блока: иммерсивный и музыкальный. Вечер начался с эксклюзивных экскурсий по закулисью.

«Гости смогли увидеть то, что обычно скрыто от глаз публики: гримерные, цеха и механизмы сцены, почувствовав себя частью большой творческой семьи. Кульминацией „Ночи“ стал грандиозный гала-концерт. Как отметил художественный руководитель театра Борис Урецкий, сет-лист был составлен так, чтобы удивить и искушенного театрала, и новичка. На сцене развернулось настоящее жанровое многообразие. Особое оживление в зале вызвали легендарные „Куплеты Попандопуло“ из „Свадьбы в Малиновке“ и выступление Романа Бакке с номером „Беспонтовый бес“», — сообщили организаторы.

Праздник стал площадкой для объединения подмосковных талантов. Специальными гостями вечера стали артисты Ивантеевского драматического театра, которые представили вниманию публики инсценировку рассказа Антона Чехова «Длинный язык». «Ночь театрального искусства» станет в Пушкино ежегодной традицией, обещая зрителям новые форматы.