Театр в Мытищах подготовил премьеру в честь юбилея Великой Победы

В День Победы во Дворце культуры «Яуза» состоялся общественный предпоказ спектакля «Прощай, конферансье» театра «ФЭСТ». Официальная премьера постановки запланирована на 22 июня.

Режиссером пьесы Григория Горина, посвященной фронтовым агитбригадам, выступил Максим Ладо, ранее поставивший в театре «ФЭСТ» спектакли «Дни Турбиных» М. Булгакова и «Космос, нервная система и шмат сала» по рассказам В. Шукшина.

Пьеса сочетает в себе доброту, юмор и трагизм, мастерски передавая дух времени и судьбы артистов, ушедших на фронт. Зрителю сложно однозначно определить, где здесь смех, а где слезы — постановка заставляет задуматься о силе и стойкости тех людей.

На показ были приглашены волонтеры организации «От сердца к сердцу», участники специальной военной операции и их семьи, ветераны боевых действий в Афганистане из 371-го гвардейского мотострелкового полка «Шинданд», представители образовательных учреждений, Совета ветеранов и клуба «Активное долголетие».

«Энергия спектакля невероятно сильная и светлая. Это история о настоящих людях — без пафоса и лозунгов, просто о жизни такой, какая она была. О людях, их профессии и человеческих качествах, проявленных в экстремальных условиях», — поделилась своими впечатлениями мытищинка Анна Свиридова.

Постановка реализована в рамках федерального проекта «Культура малой родины» и стала данью памяти фронтовым агитбригадам Великой Отечественной войны.