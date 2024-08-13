Театр «ФЭСТ» в Мытищах подготовил программу спектаклей к новому сезону

Здание театра «ФЭСТ» находится на реконструкции, но актеры дают спектакли во Дворце культуры «Яуза» и театре кукол «Огниво». Новый творческий сезон порадует театралов как полюбившимися спектаклями, так и премьерами. Запланирован и большой гастрольный тур.

«Сезон будет сложным. Впервые мы его начинаем не в своих родных стенах. Собираем репертуар по разным площадкам и договоренностям с творческими организациями Москвы и Московской области. Все коллеги идут нам навстречу. Так что приступаем к творческой работе с оптимизмом», — рассказал художественный руководитель театра Игорь Шаповалов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».