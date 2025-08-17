Театр «ФЭСТ» реконструируют в Мытищах к ноябрю 2025 года

В рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» продолжается реконструкция Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». Изначально его планировали открыть в январе 2026 года, однако работы планируют завершить уже в ноябре текущего.

В здании театра уже выполнили монолитные и кровельные работы, устройство внутренних перегородок. Сейчас специалисты занимаются отделкой, приводят в порядок фасад, монтируют инженерные сети и лифт. По словам врио генерального директора компании-подрядчика Игоря Волкова, во время реконструкции появлялись те или иные нюансы, требующие инженерных решений.

«Сегодня перед нами стоит задача — завершить строительно-монтажные работы, пуско-наладку и индивидуальные комплексные испытания к 4 ноября», — сказал Игорь Волков.

В театре появятся четыре сцены и фойе, где также будут играть спектакли. Площадь здания за счет пристроек увеличится более чем в полтора раза. Помимо этого, у «ФЭСТа» появится уникальная мультимедийная студия, два репетиционных зала и шесть гримерных. Для того, чтобы одновременно проводить по два-три спектакля, в здании театра оборудуют отдельные входы и гардеробы для большой и камерной сцены. Помимо этого, создадут все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья — установят четыре подъемника и пассажирский лифт.

«В нашем репертуаре уже более 50 спектаклей, для каждого из них нужны декорации, костюмы, реквизиты, и все это нужно где-то размещать. В старом здании найти дополнительное место было уже невозможно. Еще один важный вопрос связан с оборудованием — это световая, звуковая аппаратура, которая тоже нуждалась в обновлении», — рассказал художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

Он также отметил, что после окончания всех ремонтных работ актеры планируют ежегодно играть 380-390 спектаклей, которые будут посещать около 400 тысяч зрителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как проходит реконструкция здания театра.

«Театр на протяжении долгого времени не просто работал — зал всегда был полон. Это значит, что спектакли востребованы, зрители любят сюда ходить. Я хочу пожелать творческого вдохновения художественному руководителю и всей труппе театра „ФЭСТ“. А наша задача — завершить все, что связано с модернизацией, благоустройством», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Параллельно с реконструкцией здания театра рабочие благоустраивают прилегающий к нему сквер. На территории уложат порядка четырех тысяч квадратных метров плиточного покрытия, установят современное освещение и систему видеонаблюдения. Для удобства посетителей поставят новые лавочки и обустроят парковку. Также на территории театра высадят около 900 новых деревьев и кустарников. Помимо этого, заменят постамент памятника Ленину и модернизируют фонтан. Все основные работы по благоустройству планируют завершить в сентябре, а обновление прилегающей улично-дорожной сети продолжат до весны следующего года.