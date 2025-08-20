Театр драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах дал старт театральной лаборатории

Пришло на конкурс 35 заявок от режиссеров со всей России. Труппой театра было отобрано семь предложений для постановки эскизов.

Театр, здание которого сейчас находится на реконструкции, проводит лабораторию на сценических площадках Мытищ. Лучшая постановка получит право на реализацию в виде полноценного спектакля в новом здании театра. Показы спектаклей будут проходить до девятого сентября, предоставляя зрителям возможность ознакомиться с новыми творческими решениями и интерпретациями классических и современных произведений.

Партнерами лаборатории в этом году стали Российская академия театрального искусства — Государственный институт театрального искусства и Гильдия драматургов России.



Посещение показов бесплатное. Требуется регистрация по телефону: 8 (495) 586-07-77.

Ознакомиться с афишей можно на странице конкурса.