Танцоры из Мытищ стали призерами областного хореографического фестиваля

Хореографический фестиваль «Большой приз Аллы» собрал в Красногорске коллективы начинающих танцоров со всех уголков России. Воспитанники студии бальных танцев «Вельвет» из Мытищ заняли на конкурсе призовые места.

Фестиваль в очередной раз объединил юных танцоров страны, многие из которых только что вышли на паркет, сделав первые шаги в бальных выступлениях. Жюри конкурса отметило высокий уровень мастерства участников, наградив их 10 золотыми медалями, а также серебряными и бронзовыми наградами.

Воспитанники студии бальных танцев «Вельвет» городского округа Мытищи получили не только призы, но и незабываемые эмоции от выступления и участия в фестивале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.