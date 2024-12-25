Танцоры из Мытищ стали победителями всероссийского турнира

Воспитанники клуба «Камелия» Дома культуры «Леонидовка» из Мытищ выступили на турнире Winter Open Cup в Москве. Собравшиеся высоко оценили уровень мастерства танцоров.

На соревнования из Мытищ отправились Лера Ермихина, Вика Подгорелая и Кира Марушкина. Победителями в кубках «Медленного вальса» и «Полька» также стали Матвей Бутнев и Дарья Кулик.

Ребята выступили под руководством тренеров Марины Ганеевой и Елизаветы Беловой. Они отметили, что дети долго и усердно готовились к соревнованиям.

«Впереди у танцоров еще много турниров, фестивалей и конкурсов, где они смогут показать свое мастерство и доказать, что Мытищи — это город, где рождаются настоящие звезды», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Напомним, что ранее лауреатами международного конкурса также стали вокалисты из Мытищ.