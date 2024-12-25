Вокалисты из Мытищ стали лауреатами международного конкурса

Ансамбль «Рассвет» из Мытищ выступил на юбилейном международном многожанровом фестивале-конкурсе «Браво, артист». Ребята стали лауреатами второй степени.

Юные таланты занимаются в детско-юношеском центре «Галактика» под руководством Дины Коротковой. Они поучаствовали в номинации «Эстрадный вокал» международного конкурса.

Оценки ребятам выставляли два состава жюри. Первое — профессиональное, в него вошли артисты эстрады, деятели культуры и искусства, педагоги профильных вузов. Второе — детское, состоящее из победителей телевизионных проектов, в том числе «Голос дети», «Детское Евровидение», «Детская Новая волна».

«Мытищи гордятся своими молодыми дарованиями и надеются, что в будущем они продолжат радовать нас своими успехами и достижениями», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Отметим, что традиционно в этом фестивале участвуют дети не только из России, но и из зарубежных стран.