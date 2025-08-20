Танцевальный проект «Ретропляски» пройдет в Мытищах 23 августа

Гостей будет ждать зрелищное представление с хитами восьмидесятых, девяностых и двухтысячных годов. Проведут также танцевальные мастер-классы и соревнование «Стиляги Мытищи».

Фишкой вечера станут оригинальные локации для фото и танцевальный флешмоб. Дополнением к программе проведут семейный конкурс «Зажигательная семья», где семьям предстоит продемонстрировать свои танцевальные таланты под любимые ретро-хиты. Напомним, участникам необходимо заранее зарегистрироваться и занять свое место в этом зажигательном состязании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.