Танцевальный проект «Ретропляски» пройдет в Мытищах 23 августа

Танцевально-развлекательный проект от Молодежного центра «Импульс» пройдет 23 августа. Мероприятие проведут на площади дворца культуры «Яуза».
Гостей будет ждать зрелищное представление с хитами восьмидесятых, девяностых и двухтысячных годов. Проведут также танцевальные мастер-классы и соревнование «Стиляги Мытищи».
Фишкой вечера станут оригинальные локации для фото и танцевальный флешмоб. Дополнением к программе проведут семейный конкурс «Зажигательная семья», где семьям предстоит продемонстрировать свои танцевальные таланты под любимые ретро-хиты. Напомним, участникам необходимо заранее зарегистрироваться и занять свое место в этом зажигательном состязании.