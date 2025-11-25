Танцевальный коллектив из Королева выиграл Гран-при всероссийского фестиваля

Масштабный всероссийский конкурс хореографического искусства «Осенний триумф» завершился 23 ноября в доме культуры «Юбилейный» в Королеве. Лучшие танцевальные коллективы со всей России продемонстрировали мастерство хореографии, выразительность движений и яркий артистизм.

Сердца жюри и публики покорил образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Комета-Данс» Центра дополнительного образования «Орбита». Воспитанники Юлии Николаевой блестяще исполнили танцевальную композицию «Уж небо осенью дышало», которая получила Гран-при фестиваля.

Судейская коллегия также высоко оценила современный номер «Ритмы города» и композицию «Танец с веером», которые были награждены дипломами лауреатов первой степени.

Фестиваль стал демонстрацией творческих возможностей современной хореографии и открыл новые имена талантливых исполнителей и педагогов.