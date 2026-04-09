Свыше тысячи спецмашин задействуют для подготовки дорог Подмосковья к Пасхе

В Подмосковье развернули масштабную подготовку к празднованию Пасхи. Коммунальные службы во всех муниципалитетах приводят в порядок дороги и общественные пространства, ведущие к храмам, монастырям, кладбищам и памятным местам.

В выполнении работ задействовали свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники.

Подготовка носит комплексный характер: специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта от пыли и загрязнений, обновляют дорожную разметку, включая пешеходные переходы, убирают мусор в полосах отвода и на остановках.

Параллельно моют и красят автопавильонов, очищают дорожные ограждения и барьерные конструкции.

Приоритет отдали участкам, обеспечивающим подъезд к ключевым религиозным и социально значимым объектам.

В Балашихе работы охватят дорогу к храму Александра Невского на площади Славы, а также подъезды к Братскому и Покровскому кладбищам. В Домодедове в порядок приведут маршруты к церкви Покрова Пресвятой Богородицы и храму Космы и Дамиана в Меткине.

В Сергиево-Посадском округе работы затронут территории Ильинского храма, храма Петра и Павла, а также подъездные пути к подворью Троице-Сергиевой лавры.

В перечень включили и дороги к местам воинской славы: мемориалу «Кладбище Быково» в Жуковском, Перемиловской высоте, монументу «Ежи» в Химках и музейному комплексу «Зоя».

Особое внимание уделят подъездам к крупнейшим святыням региона — Ново-Иерусалимскому монастырю, Троице-Сергиевой Лавре, монастырям Ново-Голутвин и Старо-Голутвин в Коломне, Владычному и Высоцкому монастырям в Серпухове, а также Покровско-Васильевскому монастырю.

В план вошли сотни участков муниципальных дорог по всему региону. Завершить работы планируют до начала пасхальных торжеств.