Свыше миллиона телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье с января

В Московской области с начала года для детей провели более миллиона телемедицинских консультаций. Онлайн-приемы позволяют получить рекомендации врача без повторного посещения поликлиники, отметили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы в здравоохранении, чтобы сделать медицинскую помощь максимально удобной и доступной для жителей. В Подмосковье за последний год открыли 16 центров телемедицины, которые ориентированы на онлайн-консультации. Такие приемы доступны как взрослым, так и детям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Во время дистанционного приема специалист может оценить состояние ребенка, объяснить результаты обследований, скорректировать назначенную терапию или продлить электронный рецепт на льготные препараты.

Записаться на онлайн-консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», региональный портал «Здоровье» или чат-бот Денис в мессенджере «Макс».