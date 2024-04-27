Свыше 80 мероприятий проведут в Химках в майские праздники | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:09 Свыше 80 мероприятий проведут в Химках в майские праздники Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Концерты, игровые программы и другие активности пройдут в Химках во всех микрорайонах с 1 по 9 мая. Самую масштабную программу запланировали на День Победы.

Праздник труда отметят в парках Величко, «Подрезково», «Дубки», Толстого и «Экоберег». Жители смогут посетить концерты с тетарализованными постановками. Детям подготовили игры и спортивные тренировки на открытом воздухе.

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Празднование 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне также пройдет во всех микрорайонах округа. Торжественную церемонию возложения цветов проведут у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в 11:30. Концерты, мастер-классы, танцевальные программы, кинопоказы — все это ожидает жителей с 13:00 в парках Толстого, Величко и «Дубки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится на протяжении всех майских праздников. Также во дворце культуры «Родина», музее «Артишок» и галерее имени Горшина откроют выставку «Великая Отечественная война и СВО: люди, события, параллели». Пройдет акция «Окна Победы». Жители Химок украсят свои окна рисунками, флагами и Знаменем Победы.

«Поющие дворы» — еще одна патриотическая акция, которая стала уже традицией. Так, 7 и 8 мая активисты исполнят песни военных лет во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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