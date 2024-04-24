Свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел» | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 16:03 Свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел» Творческий конкурс по итогам Дня добрых дел пройдет в Подмосковье Фото: Дмитрий Лебедев

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Конкурс по итогам Дня добрых дел пройдет среди школьников Московской области. В этом году участниками акции станут более миллиона ребят. Дети будут снимать фото и видео, выкладывать работы в соцсетях образовательных учреждений, а победители получат призы. Об этом Андрею Воробьеву доложила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она также озвучила предложение запустить чат-бот, куда будут публиковать контент со всех школ Московской области. По итогу победителем станет образовательное учреждение с самыми интересными материалами.

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День добрых дел пройдет в Московской области 27 апреля. С 15 по 22 апреля в школах проходило голосование, в ходе которого ученики и педагоги решали, какие хорошие дела они хотят сделать. Всего было представлено более 1,5 миллиона ответов.

«Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля — это будет суббота, она рабочая в этом году. Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях — например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества», — подчеркнул Воробьев.

В рамках Дня добрых дел школьники смогут посетить научные и производственные предприятия — такие, как Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском, Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуеве и завод «Чистая линия» в Долгопрудном.

«Также ребята побывают на пищевых производствах, агрокомплексах, фермерских хозяйствах, ветеринарных станциях, в питомниках цветов и растений», — заключила Швелидзе.

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