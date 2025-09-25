Свыше 700 участников собрал «Арт-фолк-фестиваль» в Красногорске

Юбилейный, пятый межрегиональный фестиваль состоялся в день рождения Красногорска. Разнообразные и многонациональные культуры представили 700 участников со всей России.

Гостей праздника ждала обширная программа, включавшая выступления артистов и творческих коллективов, мастер-классы от народных умельцев. На большой ярмарке мастеров были представлены игрушки, украшения, глиняная посуда с изящным орнаментом и многое другое.

Организаторы подготовили не только культурный, но и гастрономический экскурс. На фестивале можно было попробовать как традиционные русские блины, так и сладкий татарский чак-чак.

«Уже пятый год мы с великим удовольствием принимаем приглашение от администрации. Здесь заряжаемся, здесь получаем столько эмоций!» — отметил президент Национального конгресса татар и тюркских народов Рустэм Ямалеев.

В парке также провели благотворительную акцию в поддержку бойцов СВО. Собранные средства направят на помощь нашим защитникам.