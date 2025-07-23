Свыше 70 подмосковных фермеров представят товары на сырном фестивале в Истре

Сырный фестиваль пройдет в деревне Дубровское в муниципальном округе Истра с 1 по 3 августа. Продукцию на площадке представят 75 региональных производителей.

Среди участников — известные хозяйства, получившие государственную поддержку. «Ферма Цветковых», которой ранее в этом году выделили свыше 6,6 миллиона рублей на развитие молочного производства, представит линейку сыров и кисломолочной продукции.

Экоферма «Ройгас», обладатель субсидии в размере 3,403 миллиона рублей, привезет на фестиваль разнообразные сыры и колбасные изделия.

Также свои продукты гостям покажут «Ферма Ляшенко С. Н.», «Сыры Олега Сироты» и другие известные производители.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году на территории Московской области произвели более 173 тысяч тонн сыра, а в 2025 году выпуск планируется увеличить на 3,3 тысячи тонн.

В регионе успешно работают около 50 промышленных предприятий и столько же фермерских хозяйств, специализирующихся на сыроварении. Кроме того, в Московской области действует агропарк «Сырная долина».

С 2021 года регион уверенно лидирует в России по производству сыра. Для содействия фермерам предусмотрены различные государственные меры. Ранее был запущен интерактивный «Календарь мер поддержки» на портале «Мой АПК», где можно узнать о доступных субсидиях и программах развития.