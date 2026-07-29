Свыше 560 нарушителей правил парковки оштрафовали в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю в Подмосковье к административной ответственности привлекли 566 автовладельцев благодаря обращениям жителей через мобильное приложение «Народный инспектор». Общая сумма назначенных штрафов превысила 2,4 миллиона рублей.

Наиболее распространенным нарушением стала парковка на газонах и прочих зеленых территориях — за это оштрафовали 500 водителей. Еще 66 автомобилистов оставили машины на контейнерных площадках — они мешали проезду мусоровозов.

Сообщить о нарушении может любой житель. Для этого необходимо снять видео, на котором отчетливо виден государственный номер автомобиля, и направить обращение через приложение «Добродел». После проверки материалов владельцу транспортного средства может быть назначен штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, сервис «Народный инспектор» позволяет оперативно фиксировать нарушения правил парковки, в том числе размещение автомобилей на газонах, возле контейнерных площадок и в других запрещенных местах.

Перед отправкой обращения пользователям рекомендуют ознакомиться с инструкцией по работе с сервисом.