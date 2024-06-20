Свыше 60 инвестиционных социальных объектов откроют в Подмосковье в 2024 году

Фото: ГК «Гранель»

Детские сады, школы и поликлиники возводят в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. Так, в Московской области в 2024 году запланировали открыть более 60 инвестиционных социальных объектов.

В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном откроется детский сад для 135 малышей. Для ребят обустроят шесть групп, музыкальный и физкультурный залы, а также пищевой и медицинский блоки. Помимо этого, в жилом комплексе откроется новая детская поликлиника на 95 посещений в смену.

В ЖК «Инновация» в Одинцове заработают поликлиника и стоматология. В детском отделении медучреждения предусмотрены кабинеты хирурга, невропатолога, ЛОРа и других узкопрофильных специалистов. Взрослых пациентов смогут принять акушер-гинеколог, терапевт, хирург, офтальмолог и другие медики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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