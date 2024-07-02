Свыше 6 тысяч случаев незаконной торговли устранили в Подмосковье с начала года

пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Умные камеры помогают следить за соблюдением правил уличной торговли.Все они подключены к системе «Безопасный регион». С начала года с помощью камер устранили 6,3 тысячи нарушений. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Данный вид деятельности без оформленных надлежащим образом документов создает условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что несанкционированная торговля попадает под статью, согласно которой нарушителям предстоит выплатить штраф от 500 до двух тысяч рублей. С начала года в Подмосковье по указанной статье составили более 600 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, оформить заявку на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов в схему можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте