Индустриальный парк построят в Ленинском округе по договору на ПМЭФ

Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . В частности, в первой декаде июля задача — выйти на строительство индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

«По-прежнему высоко оценена наша работа на ПМЭФ. Подписали ряд очень заметных соглашений по новым предприятиям», — отметил Андрей Воробьев.

Для этого нужны индустриальные парки, и в этом году, в первой декаде июля, наша задача — выйти на строительство первого нового индустриального парка в Ленинском округе.

Тема создания рабочих мест, условий для новых предприятий по-прежнему является важной, добавил глава Подмосковья.

«Мы неплохо двигаемся. Обращаю внимание, что сегодня тема, которая обсуждается на федеральном уровне, — это все то, что касается микроэлектроники, ключевых узлов в строительстве или машиностроении. Все это прошу нашу команду сопровождать», — отметил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил профильных специалистов, отвечающих за газ, электричество, предоставление земли предпринимателям.

«Спасибо всем, кто причастен. А к экономике каждый из нас должен быть причастен, делая все, чтобы предприятия появлялись», — подытожил губернатор.

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