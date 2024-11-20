Сегодня 16:27 Свыше 50 резиденций Деда Мороза откроют в парках Подмосковья зимой 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Парки станут одними из главных локаций в новом сезоне проекта «Зима в Подмосковье». В этом году здесь откроют 56 резиденций Деда Мороза, проведут 12 крупных областных мероприятий и новогодние мастер-классы от Снегурочки.

Зимой в парках будут работать почта Деда Мороза, сцены, зоны теплого очага, катки, тюбинговые горки и лыжные трассы. «В прошлом году у нас работало 48 резиденций Деда Мороза, в этом году их будет 56. Эти локации пользуются огромной популярностью среди жителей. Организуем и культурную программу, и школу помощников новогоднего волшебника, и мастер-классы от Снегурочки», — рассказала директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева.

Фото: Медиасток.рф

Число ящиков для писем Деду Морозу тоже увеличится: было 98 — станет 108. Новогодняя почта начнет работать уже 1 декабря, а 25-го все послания обещают собрать и отправить адресату. Новогодние елки в парках установят с учетом культурных кодов городов Подмосковья. Игрушки подготовят так, чтобы они подчеркивали самобытность местности. Например, в Раменском это может быть гжель, в Мытищах — жостово, а в Клину — щелкунчики.

Фото: Медиасток.рф

«Хочу отметить проект „Знак качества Деда Мороза“. Никто до нас такого не делал. На территории парков есть очень много активностей и зон, и мы придумали такой знак качества. Это конкурс, который пройдет по разным номинациям. Посмотрим, как оформлены входные группы, резиденции, новогодняя почта. Выберем лучшие места и вручим памятные дипломы победителям», — добавила Васильева.

Фото: Медиасток.рф

Зимой в парках проведут 12 крупных общеобластных мероприятий. Первое стартует уже 1 декабря — будут зажигать гирлянды на елях и создавать новогоднее настроение. В планах также всевозможные праздники, включая фестивали холодца и подледной рыбалки. Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году более пяти тысяч концертов, ледовых шоу, праздников и новогодних ярмарок войдут в программу мероприятий.