Проект «Зима в Подмосковье» подготовил свыше 5 тысяч программ

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году более пяти тысяч концертов, ледовых шоу, праздников и новогодних ярмарок войдут в программу мероприятий.

«В этот сезон мы проведем более пяти тысяч мероприятий, порядка 500 тысяч человек примут в них участие. Практически все наши праздники ориентированы на семейную аудиторию. Все для того, чтобы люди могли побыть со своими близкими. Упор — на наши традиции и культуру, культурные коды муниципалитетов», — рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

В планах на зиму — несколько проектов с участием олимпийских чемпионов. Выдающиеся спортсмены будут радовать жителей фееричными шоу, при этом все представления будут бесплатными.

Кузнецов подчеркнул, что программу «Зимы в Подмосковье» составили так, чтобы она охватила в том числе и дальние городские округа. Это принципиально важно, отметил министр.